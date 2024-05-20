Стало известно, сколько зарабатывают в российском кино в месяц «Кинопоиск»: актеры РФ зарабатывают до 2 млн рублей в месяц

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Самыми высокооплачиваемыми профессиями в российской киноиндустрии по сдельной оплате оказались актеры, операторы и сценаристы. К такому выводу пришли «Кинопоиск» и Московская школа кино, которые провели исследования среди 130 профессионалов.

Согласно данным исследования, актеры в среднем зарабатывают от 100 тысяч до 2 млн рублей за месяц, операторы — от 500 тысяч до 1,2 млн, художник-постановщик — от 400 до 800 тысяч, режиссеры монтажа — в среднем от 250 до 400 тысяч, сценаристы — в среднем 300 тысяч, продюсеры — от 150 до 600 тысяч, звукорежиссеры — от 150 до 300 тысяч, режиссеры — от 100 до 350 тысяч, VFX-специалисты — от 80 до 230 тысяч, а композиторы — от 30 до 500 тысяч.

Многие участники отметили дефицит квалифицированных специалистов в некоторых сферах, таких как VFX-художники или кинокомпозиторы, при этом начинающим специалистам трудно найти постоянную работу. Результаты исследования базируются на опросах, проведенных авторами с августа 2023 по май 2024 года.

Ранее сообщалось, что звезда комедийного сериала «Кухня» Андрей Бурковский посетил Каннский кинофестиваль, который проходил во Франции. 19 мая состоялась премьера фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова.