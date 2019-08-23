https://static.news.ru/photo/fd80ff38-c66f-11e9-bf99-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Фигурист Пётр Чернышёв получает за один выход на лёд от 100 до 300 тысяч рублей. Однако сейчас он приостановил свои выступления, чтобы проводить больше времени с супругой Анастасией Заворотнюк.

Ранее в СМИ появилась информация, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили рак головного мозга. Пара долгие годы пыталась завести ребёнка, и, скорее всего, актриса решилась на ЭКО, писали издания.

Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более заманчивы, — говорят коллеги артиста.

По их словам, у фигуриста всё хорошо с деньгами, поэтому информация о том, что он собирает деньги на лечение жены не соответствует действительности, передаёт Starhit .

Как писал News.ru, концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов обещал, что в скором времени она выступит перед общественностью и честно расскажет о состоянии своего здоровья.