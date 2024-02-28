Стало известно, сколько времени Matrang проведет в рехабе Рэпер Matrang будет лечиться от зависимости в течение года

Фото: t.me/matrangtut

Matrang

Рэперу Matrang (Алану Хадзарагову) предстоит год реабилитации в клинике по лечению наркотической зависимости, сообщила его сестра на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Семья исполнителя открыла сбор средств на его лечение, отметив, что не сможет предоставить соответствующие чеки и документы в связи с конфиденциальностью информации.

Алан сейчас находится в одной из лучших клиник. Каждый день его состояние улучшается. Но, к сожалению, лечение предстоит длительное. Мы до последнего не хотели открывать сбор на лечение Алана, но понимаем, что без поддержки такую долгосрочную реабилитацию мы не потянем. Длительность лечения предварительно составляет год, — написала она.

Сестра исполнителя пояснила, что это время необходимо для возвращения к привычной жизни и состоянию, а также переосмысления своей жизни. Так он сможет избежать откатов и срывов, отметила она.

Девушка отказалась отчитываться за траты на реабилитацию рэпера, но пообещала, что собранные средства будут направлены строго на эти цели. По ее словам, семья исполнителя сделает все возможное для его благополучия.

Ранее сестра Matrang назвала неправдой его слова о побеге из России и невозможности вернуться назад из-за страха. Женщина пояснила, что исполнитель песни «Медуза» выходил в эфир в «неадекватном состоянии» под воздействием запрещенных веществ, проявлял агрессию и сам отказывался возвращаться домой. По словам сестры исполнителя, родственники сумели вернуть его в Москву и поместить в рехаб.

До этого был опубликован снимок рэпера на паспортном контроле аэропорта Пхукета. Сам Хадзарагов сообщил о своем задержании полицией Таиланда. Артист вышел в эфир и рассказал, что едет в полицейской машине. Возможной причиной задержания артист назвал сбор пожертвований с российских поклонников на карту другому человеку.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.