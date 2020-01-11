https://static.news.ru/photo/c8136eb8-3518-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина Лиза Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналисты подсчитали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва тратят на образование и развитие своих шестилетних двойняшек около 6 млн рублей в год. Дети ходят в элитный детсад, занимаются с логопедом и гувернёром-французом и учатся плавать.

По данным, озвученным в программе «Популярная правда» на телеканале «Ю», элитный детский сад, в который ходят Лиза и Гарри, обходится семье в 400 тыс. рублей в месяц. Кроме того, дети изучают французский язык с гувернёром — носителем языка. Его ежемесячный гонорар за двоих учеников — 220 тыс. рублей. Занятия по плаванию в бассейне замка для них проходят дважды в неделю и стоят 48 тыс. рублей в месяц. Ещё в 20 тыс. рублей в месяц родителям обходятся занятия детей с логопедом. И 2,5 млн рублей в год стоят услуги нянь.

В следующем году, как утверждают журналисты, расходы могут возрасти, так как Лизу и Гарри планируют отдать в элитную гимназию, обучение в которой стоит 680 тыс. рублей в год.

Как писал NEWS.ru, Лиза и Гарри Галкины — дети Примадонны и юмориста — сыграли небольшую сценку вместе с отцом Максимом Галкиным, чем умилили подписчиков. Отрывок из сказки малыши показали в Юрмале. Лиза играет белочку, Гарри — божью коровку, сам юморист выступает в роли медведя. Ролик Максим Галкин озаглавил как «Сказка на ночь». Подписчики отметили, что дети артистов — очень милые, Максим Галкин может найти общий язык с детьми, а сказку назвали «лучшим завершением дня».