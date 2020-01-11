Журналисты подсчитали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва тратят на образование и развитие своих шестилетних двойняшек около 6 млн рублей в год. Дети ходят в элитный детсад, занимаются с логопедом и гувернёром-французом и учатся плавать.
По данным,
В следующем году, как утверждают журналисты, расходы могут возрасти, так как Лизу и Гарри планируют отдать в элитную гимназию, обучение в которой стоит 680 тыс. рублей в год.
Как писал NEWS.ru, Лиза и Гарри Галкины — дети Примадонны и юмориста — сыграли небольшую сценку вместе с отцом Максимом Галкиным, чем умилили подписчиков. Отрывок из сказки малыши показали в Юрмале. Лиза играет белочку, Гарри — божью коровку, сам юморист выступает в роли медведя. Ролик Максим Галкин озаглавил как «Сказка на ночь». Подписчики отметили, что дети артистов — очень милые, Максим Галкин может найти общий язык с детьми, а сказку назвали «лучшим завершением дня».
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