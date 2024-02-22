Стало известно, сколько Кологривый потратил на шопинг в Дубае Актер Кологривый потратил на шопинг в Дубае порядка 480 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый, который критиковал своих коллег за большие гонорары, потратил на шопинге в Дубае почти полмиллиона рублей. Во время YouTube-интервью Никите Ефремову звезда «Слова пацана» посетил магазин бизнесмена в ОАЭ, где накупил себе вещей на 482 225 рублей.

В частности, он приобрел бежевый спортивный костюм за 54 800 рублей, безрукавку за 12 200 рублей, а также кроссовки Nike SB Dunk Low стоимостью 62 900 рублей. Кологривый также признался, что раньше мог потратить еще большую сумму на обувь.

Ранее Никита Кологривый заявил, что ему нравится рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист признался, что понимает творчество музыканта и «снимает перед ним шляпу» за его медийный образ. Кроме того, ему однажды предлагали сыграть Моргенштерна. При этом Кологривый не стал раскрывать имя того человека, но подчеркнул, что с таким предложением к нему обратился известный артист.

До этого артист балета Николай Цискаридзе заступился за актера Никиту Кологривого после его негативных высказываний о коллегах. Цискаризде отметил, что актер, как и все жители России, имеет право на свое мнение и свой взгляд. Он предложил тем, кому не нравится позиция Кологривого, не заходить к нему на страницу и не слушать его интервью.