Стало известно, сколько берет Галкин за час выступления Пранкер Сорян: Галкин готов выступать в Европе за €100 тысяч в час

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готов дать часовой концерт в Европе за €100 тысяч (около 9,8 млн рублей), сообщил YouTube-канал «Сорян, это пранк» со ссылкой на концертного директора артиста Эльвиру Мокробородову. По словам ведущего канала пранкера Соряна (Сурена Каграманова), кроме гонорара комик требует оплатить два авиабилета экономкласса и два — бизнес-класса. При этом директора Галкина не интересовало, кто является заказчиком выступления, отметил автор канала.

На днях я звонил директору, чтобы разузнать его [Галкина] гонорар за корпоратив, представившись заказчиком. Я даже не назвал компанию. Директора интересовал только гонорар. Ну конечно, заработка-то стабильного нет, в России никому не нужен, зарабатывает как может. Так еще и замка своего может лишиться. Те, кто распространяют фейки о российской армии, могут лишиться своего имущества. Вот так-то, Максим, и никакая Пугачева тебе не поможет! — сказал Сорян.

Ранее сообщалось, что вечером 9 февраля у Галкина должен состояться концерт в столице Азербайджана Баку. В описании сказано, что шоумен представит зрителям миниатюры, репризы театральных эскизов, а также новые номера.

Где сейчас находится Алла Пугачева, неизвестно. В декабре она вместе с Галкиным посетила юбилей народного артиста РФ Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, после Израиля семья прилетела на Кипр, куда они переехали в конце октября 2023 года. После новогодних каникул, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались перебраться в особняк в Лондоне, но ведущий шоу Каграманов сообщил, что супруги выберут в качестве постоянного места жительства США, где у Пугачевой есть недвижимость.