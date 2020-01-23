https://static.news.ru/photo/bd58aad6-3e61-11ea-bd5c-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Многие знаменитости начинали свою трудовую деятельность на низкооплачиваемых работах. О том, с каких профессий начинали звёзды рассказал портал Teleprogramma.pro.

Так, по данным сайта, актриса Елена Яковлев работала библиотекарем, картографом, а также трудилась на заводе.

А актёр Михаил Пореченков целый год работал в багетной мастерской, прежде чем поступил на театральный факультет.

Актриса Настасья Самбурская подрабатывала в смежной с актёрской области — была гримёром на «Мосфильме» и работала парикмахером.

Телеведущий и комик Иван Ургант, желая быть независимым от денег родителей, работал мойщиком посуды, официантом, грузчиком, а также был ведущим и пел в развлекательных заведениях.

Актёр Фёдор Добронравов не поступил с первого раза в театральный вуз и был вынужден зарабатывать на жизнь разными профессиями. Он успел поработать слесарем, полотером и дворником.

А артист Дмитрий Нагиев чуть не попал в тюрьму из-за запрещённого в те годы бизнеса. Он занимался перепродажей дефицитных товаров. Кроме того, он трудился грузчиком и дворником, отмечает портал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актрису Елену Яковлеву раскритиковали за снимок без макияжа. Поклонники актрисы сообщили, что отсутствие причёски и макияжа делает актрису гораздо старше, чем она есть.