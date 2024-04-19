Стало известно реальное число поклонников Пугачевой На новый YouTube-канал Пугачевой подписалось всего 56 тысяч поклонников

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева набрала всего 56 тысяч подписчиков на личном YouTube-канале, запуск которого она анонсировала в день своего 75-летия. Исполнительница планировала зарабатывать на просмотрах клипов и фильмов, которые выложила в Сеть. За первые пять дней аккаунт артистки посетило более 350 тысяч зрителей, примерно каждый седьмой оформил подписку.

Сейчас на канале Пугачевой размещен 21 ролик, в том числе клипы «Свеча горела», «Позови меня с собой» и «Осенние листья». Ранее анонс нового проекта певицы опубликовала в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Кристина Орбакайте. Она рассказала, что Пугачева запустила YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.

Ранее телеведущая и подруга Пугачевой Кира Прошутинская рассказала, что артистке непросто дается заграничная жизнь. Она предположила, что Примадонне не хватает общения с близкими людьми.

При этом телеведущая допустила, что Пугачева не вернется в Россию и продолжит жить за рубежом ради супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детей Лизы и Гарри. Прошутинская добавила, что в отъезде певицы не было никакого вызова или желания продемонстрировать позицию — артистка стремилась сохранить семью.

До этого Галкин опубликовал свежий снимок Пугачевой и поздравил ее с 75-летним юбилеем. На фото Пугачева сидит в кресле в белой футболке и джинсовом пиджаке, с распущенными волосами и в зеленой шляпе с козырьком. Галкин сопроводил снимок подписью с признанием в любви к супруге. К поздравлениям юмориста присоединились украинская певица София Ротару, теннисист Евгений Кафельников, дизайнер Игорь Гуляев, певицы Алена Апина, Лайма Вайкуле, актеры Павел Деревянко и Максим Виторган.