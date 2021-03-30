Стало известно, под каким номером Манижа выступит на Евровидении

https://static.news.ru/photo/d2500532-914a-11eb-91d3-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: vk.com/manizhamusic

Представительница России на международном песенном конкурсе Евровидение Манижа выступит в первом полуфинале под третьим номером. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Песня артистки Russian Women набрала больше всего голосов в отборе на Евровидение. Манижа признавалась, что сама не могла поверить, насколько популярным получится её хит. Многие слушатели признали недюжинный музыкальный талант певицы.

Первый полуфинал конкурса пройдёт 18 мая, перед Манижей выступят участники из Литвы и Словении. Участие в первом полуфинале примут представители 16 стран. Второй же полуфинал намечен на 20 мая, в котором свои песни исполнят представители других 17 стран.

В каждом полуфинале 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Они присоединятся к Нидерландам (хозяевам конкурса) и другим участникам, которые автоматически получают квалификацию, — пишут организаторы конкурса.

Ранее NEWS.ru писал, что Манижа рассказала об угрозах и проклятиях, которые посыпались в её адрес после победы певицы на голосовании по Евровидению. Исполнительница будет представлять Россию в Роттердаме на предстоящем конкурсе.