Стало известно, почему на Ивлееву подали заявление в ФАС Директор «Сорока сороков» Солдатов: Ивлеева нарушила закон о рекламе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева нарушила закон «О рекламе», поэтому на нее подали заявление в Федеральную антимонопольную службу, рассказал в беседе с «360» директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов. По его словам, в рекламе Ивлеевой используются непристойные выражения.

У Ивлеевой в рекламе использованы два провокационных и непристойных выражения. Первое — это «suck it», и второе — несуществующее слово «nudles», которое читается русскоязычными людьми как «nudes», — тоже слово, недопустимое для общественного пространства, — объяснил Солдатов.

Он отметил, что в законе «О рекламе» не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, а также бранных слов. За это нарушение Ивлееву могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Движение призвало обязать блогершу удалить всю рекламу и вывески, а также сделать так, чтобы она изменила название своего бара азиатской кухни, добавил Солдатов. По его мнению, Ивлеева сделала это для извлечения коммерческой выгоды и провокации.

Это говорит о том, что предыдущие попытки раскаяния (за «голую» вечеринку. — NEWS.ru) были неискренние. Она еще больше подпортила доверие к себе, — заключил Солдатов.

Ранее Ивлееву заметили с кольцом на безымянном пальце правой руки на открытии своей лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. При этом блогер не сообщала о помолвке. Некоторые фанаты предположили, что Ивлеева могла надеть обычное кольцо специально, чтобы привлечь внимание к открытию ресторана.