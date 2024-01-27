Стало известно, почему Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ Mash: Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ из-за пьяных тусовок и курения на сцене

Причинами отказа на въезд в Объединенные Арабские Эмираты для рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стали пьяные тусовки и нарушение антиковидных мер, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, местные правоохранительные органы не раз предупреждали российского артиста о возможных последствиях его поведения.

Как передает канал, по приезде в Дубай музыкант демонстрировал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) алкоголь и сигареты, в это время за его соцсетями активно следили из-за статуса иноагента в России. Помимо этого, одно из его выступлений в 2023 году закончилось пьяной вечеринкой, на что пожаловались местные жители.

Моргенштерна также не раз штрафовали за сбор большого количества людей на концертах в период действия ограничений из-за COVID-19. Кроме этого, рэпер позволял себе курить и материться во время выступлений. В итоге после публикации его интервью с телеведущей Ксенией Собчак власти ОАЭ сначала запретили рэперу проводить концерты, а впоследствии отказали ему посещать в страну.

Ранее Моргенштерн заявил, что никогда не нарушал законы ОАЭ и не делал со сцены никаких политических заявлений, а его бизнес приносил стране доход. По словам артиста, Дубай стал для него вторым домом, к которому он испытывает самые теплые чувства из-за царящих там свободы, справедливости и безопасности.