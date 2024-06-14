Стало известно, почему Лопес запрещает сотрудникам смотреть ей в глаза Дженнифер Лопес уволила сотрудника из-за того, что он посмотрел ей в глаза

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о грядущем разводе с Беном Аффлеком запретила всем сотрудникам смотреть ей в глаза, сообщает Daily Mail. По данным издания, недавно 54-летняя артистка уволила звукорежиссера после «зрительного контакта с ней, который он допустил». В связи с этим Лопес обвинили в заносчивости и «поведении дивы».

Ее карьера и личная жизнь погружаются в хаос. Она отменила гастрольный тур, а ее отношения с Аффлеком трещат по швам. Из-за этого Дженнифер начала придерживаться странного «правила не смотреть в глаза» при общении с членами съемочной группы или прислугой. Ей не хочется, чтобы люди видели ее чувства. Многие сотрудники были проинструктированы: ни при каких обстоятельствах не поднимать глаз на звезду. Даже водителям запрещено смотреть на нее в зеркало заднего вида, — говорится в сообщении.

Издание сообщает и о других странностях Лопес: например, в своем райдере артистка требует предоставить ей полностью белую гримерку, украшенную белыми лилиями, а также желтыми и белыми розами. Отмечается, что певица имеет самую большую свиту из персонала в Голливуде и везде ходит в сопровождении помощников и телохранителей. Другие звезды ведут себя намного скромнее, пишет источник.

Ранее Аффлека заметили на встрече с бывшей супругой Дженнифер Гарнер на фоне слухов о разводе с Лопес. Папарацци засняли артиста и его экс-жену 11 июня около школы, где учится их сын Сэмюэль.



Со звездами также стояла мать Аффлека, Крис Болдт. Актер был одет в серый свитер поверх бордовой футболки, также на нем были джинсы и кроссовки. Его бывшая для повседневного образа выбрала синий свитер на молнии, темно-синие леггинсы и кроссовки. В какой-то момент Дженнифер и мать Аффлека обнялись.