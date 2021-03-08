Стало известно, почему Киркоров боится выгнать Банана с шоу «Маски»

https://static.news.ru/photo/35d05750-7ff9-11eb-aa79-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров боится выгнать с музыкального телевизионного шоу «Маска» на канале НТВ такого яркого персонажа, как Банан, потому что догадался, кем он является, и побаивается гнева и мести.

На последнем этапе проекта Банан великолепно исполнил хит Софии Ротару «Белая зима». Многие члены жюри и телезрители заподозрили, что под маской скрывается музыкант Александр Буйнов.

Председатель жюри Филипп Киркоров, между тем, очень благожелательно настроен именно к Банану. Он побаивается раскрывать именно этого персонажа. По одной из версий, он просто опасается гнева жены артиста — Алёны Буйновой, с которой поп-король не хочет портить отношения, передаёт Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, исход четвёртого выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ оказался довольно неожиданным для всех. Проект покинул Пингвин, за образом которого, к удивлению зрителей и жюри, скрывалась певица Азиза. После того как жюри попросило певицу снять маску, в зале повисла тишина, а сама артистка выразила крайнее недовольство тем, что именно её решили рассекретить и теперь она не сможет побороться за выход в финал. В итоге Азиза так расстроилась, что психанула и покинула сцену в слезах, проигнорировав правила шоу, по которым должна была исполнить финальную песню. Зрителей очень возмутило поведение певицы. Они назвали концовку «просто ужасной» из-за её реакции и эгоизма. В соцсетях они признались, что Азиза испортила всем настроение.