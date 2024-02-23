Стало известно, почему Ивлееву не хотят видеть в ДНР даже с гумпомощью Продюсер Рудченко: Ивлееву не любят в ДНР из-за организации «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогера Анастасию Ивлееву не хотят видеть в Донецкой Народной Республике даже с гуманитарной помощью, так как она являлась организатором «голой» вечеринки, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, с участников этого мероприятия меньше спроса и, соответственно, больше возможностей для прощения. Именно организатор воплощал идею «голой» вечеринки в жизнь, объяснил эксперт.

Ивлеева явилась организатором данной вечеринки, а не обычным участником. Она преднамеренно выбрала формат, устроила шоу, задала тематику. А гости мероприятия, по сути, действительно могли не знать, что планировалось, всего содержимого. Можно было обозначить как-то дресс-код, не все же его соблюдают, особенно среди звезд. К участнику всегда меньше интереса с точки зрения оправданий, у участника больше возможности для прощения, чем у организатора, — объяснил Рудченко.

Люди, которые пришли на эту вечеринку, действительно могли просто ошибиться, «быть в состоянии алкогольного опьянения, прийти покуражиться», добавил продюсер. В связи с этим с них абсолютно другой спрос, считает он.

Ранее был составлен список участников вечеринки Ивлеевой, которые все еще не съездили в Донбасс. Среди них Глюкоза, Алена Водонаева, Джиган с Оксаной Самойловой и Ксения Собчак.