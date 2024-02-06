Стало известно, почему Игорь Крутой покинул Россию Игорь Крутой улетел в Майами для празднования 90-летия матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Крутой

69-летний композитор Игорь Крутой улетел в Майами, чтобы отметить 90-летие мамы Светланы Семеновны, которая давно живет в США, пишет MK.RU. Издание отмечает, что из-за возраста женщина больше не может приезжать в Россию. В Америке также живут родная сестра композитора Алла и дочь Александра.

По данным издания, в Майами у Крутого есть роскошная квартира на первой береговой линии с видом на океан. Соседями Крутого в Майами являются певцы Игорь Николаев, Наташа Королева, Ирина Аллегрова, Анжелика Варум с Леонидом Агутиным и другие звезды. Все они приобрели зарубежную недвижимость в 90-х годах.

Ранее сообщалось, что Крутой впервые за год появился на публике. Он вернулся в кресло члена жюри в полуфинале программы «Ты супер!», выходящей на канале НТВ. Крутой за все время спецоперации не дал ни одного публичного комментария на тему событий на Украине. Также композитор не был замечен на светских мероприятиях. Созданный им конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проводился ежегодно в Юрмале и Сочи (с 2015 года), был отменен в 2022 году. Семья Крутого живет в США.



13 октября 2023 года Крутой посетил вечер, посвященный 90-летию Марка Захарова, в «Ленкоме». Бывший художественный руководитель театра скончался в 2019 году. На мероприятии гости смогли оценить выставку «Марк Захаров. Аплодисменты не кончаются» и посмотреть спектакль «Юнона и Авось».



Помимо Крутого, гостями мероприятия стали Нелли Кобзон, Алла Сурикова, Евгений Герасимов, Андрей Леонов, Виктор Раков, Алла Зюганова и многие другие.