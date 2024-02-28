Стало известно, останется ли в «Голосе» заболевшая Zivert Первый канал: заболевшая певица Zivert продолжит работу в шоу «Голос»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Zivert

Российская певица Юлия Зиверт (Zivert), объявившая о перерыве в карьере из-за проблем со здоровьем, продолжит работу в шоу «Голос», передает Woman.ru со ссылкой на Первый канал. Эту информацию подтвердила и сама артистка.

Артистка планирует и дальше принимать участие в проекте, пока никаких изменений в проекте не планируется, — пояснили на телеканале.

В свою очередь Zivert рассказала, что «Голос» останется ее единственной физической активностью. Она пообещала довести до конца свою работу и выполнить «все обязательства перед проектом и конкурсантами, которые выбрали меня наставником». Певица пояснила, что решила не отказываться от шоу после консультации с врачами, поскольку она в основном будет сидеть в кресле.

Ранее Zivert сообщила, что отменяет все концерты на ближайшие полгода по причине серьезных проблем со здоровьем. Она призналась, что боли мучают ее уже полтора года и сейчас они приобрели прогрессирующую форму.

Некоторое время, по словам певицы, она пыталась выступать на обезболивающих уколах и старалась отвлечься от плохого самочувствия при помощи творчества. Однако сейчас организм уже «бьет в колокол». При этом причину болевых синдромов артистка назвать не смогла.