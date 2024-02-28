Стало известно об отмене российских концертов Алекши Новича Музыкант Алекша Нович заявил об отмене концертов по России

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Алекша Нович

Российский музыкант и композитор Александр Олехнович, выступающий под псевдонимом Алекша Нович, сообщил в своем Telegram-канале, что его тур по России переносится на сентябрь. При этом запланированные выступления в Ставрополе, Волгограде и Астрахани отменены полностью. По его словам, причиной стало его попадание в неофициальный список запрещенных артистов.

Тур переносится на сентябрь. Все купленные билеты действуют на концерты в сентябре. <...> Концерты в городах: Астрахань, Волгоград, Ставрополь отменились полностью, — написал Нович.

Артист добавил, что также не состоятся концерты в Калининграде, Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Пензе и Сочи. Нович уточнил, что купленные на эти выступления билеты можно будет использовать в других городах осеннего тура. Кроме этого, музыкант изменил возрастной ценз всех концертов.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что в России некем заменить артистов, которые покинули страну после начала специальной военной операции. Он отметил, что речь идет о представителях отечественной эстрады, выступавших в РФ десятилетиями и чье творчество прочно закрепилось в массовом сознании. Бабичев призвал прекратить «отмену» таких звезд, поскольку «эстрада редеет, а восполнить вакуум некем».