Стало известно об отмене концерта американской певицы Pink The Mirror: певица Pink отменила концерт в Швейцарии из-за проблем со здоровьем

Фото: IMAGO/mpi04/Global Look Press

Pink

Американская певица Pink отменила большой концерт, который должен был пройти в швейцарском Берне, сообщает издание The Mirror со ссылкой на источники. По их данным, такое решение исполнительница приняла после рекомендации врачей.

Как сказано в материале, что именно произошло с артисткой — неизвестно. Предположительно, всему виной могут быть трюки, которые артистка исполняла на сцене во время своего тура по Великобритании.

Она так усердно работала на гастролях, и на выступления всегда выполняла множество трюков. Это, естественно, сказывается на ней, и ей посоветовали сделать перерыв, — сказал источник.

По его словам, для Pink это было трудное решение, так как она не хочет подводить фанатов. Отмечается, что шоу будет перенесено на как можно более ранний срок. Следующий концерт Pink должен состоятся в Дании, но пока неизвестно, сможет ли певица его провести.

Ранее сообщалось, что на фестивале Мохито Fest, который пройдет в Тюмени в июле, отменили выступление рэпера Славы Марлоу (Slava Marlow, настоящее имя — Артем Готлиб). Вместо него выступит рэпер Mayot (настоящее имя — Артем Никитин). По словам организаторов, это произошло по «не зависящим» от них причинам.