Стало известно об отказе SHAMAN помочь бойцам СВО Глава РМГ Киселев: SHAMAN отказался финансово поддержать бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Глава медиахолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) Владимир Киселев заявил, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался финансово поддержать бойцов СВО, сообщает «Газета.Ru». По словам Киселева, после этого в эфире «Русского Радио» не ставят песни этого исполнителя, так же, как и некоторых других — Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Олега Газманова. Они не ответили на аналогичное предложение.

Если считать за отказ отсутствие положительного ответа, то мы столкнулись с отказом от Игоря Матвиенко, от Олега Газманова. Вот SHAMAN категорически отказался, — сообщил Киселев.

Ранее Киселев назвал SHAMAN неискренним из-за истории, которая произошла осенью 2023 года. По словам главы РМГ, тогда певец сначала сфотографировался с ним и называл себя поклонником «Землян», а потом сделал вид, что они не знакомы.

Тогда певец заявил, что не считает нужным отвечать на критику со стороны лидера группы «Земляне». Исполнитель хита «Я русский» лишь пожелал ему здоровья. SHAMAN получил на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ награду в номинации «Новая легенда».

Ранее руководительница Воронежской общественной организации «Многодетная семья» Юлия Светашова в интервью NEWS.ru заявила, что общественники записали видеообращение в адрес Министерства культуры РФ и профильных организаций с инициативой присвоения звания народного артиста России певцу. По ее словам, песни SHAMAN вдохновляют многих жителей области.