Стало известно об остановке продажи билетов на концерт Лолиты Организаторы остановили продажи билетов на концерт Лолиты в Чехове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Продажа билетов на концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в КТЦ «Дружба» в подмосковном Чехове, прекращена, сообщил Telegram-канал «360» со ссылкой на представителей общественного движения «Зов народа». В настоящий момент идет расторжение договора с исполнительницей.

Продажа остановлена, — рассказали активисты.

Ранее сообщалось, что Лолита потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов после ее участия в «голой» вечеринке. За каждое из 10 отмененных выступлений она получала не менее 3 млн рублей.

Вместе с тем певица заявила, что не уедет за границу, несмотря на отмены концертов. По словам Лолиты, ей комфортно работать в России, а на Украине и в Европе ее уже давно запретили. Певица добавила, что ее никогда не посещало «желание покорить мир», она и до этого редко покидала Россию. Теперь же, продолжила Лолита, у нее нет в том числе технических и экономических возможностей для зарубежного турне.

До этого певицу раскритиковали за участие в «голой» вечеринке и поздравления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Милявская отреагировала на упреки в свой адрес и опубликовала видеообращение, в котором объяснила, что пост был размещен в 2019 году. По ее мнению, шквал критики в ее адрес является результатом работы украинской стороны, которой выгодны конфликты в России.