Стало известно об иске против Успенской после участия в новогоднем огоньке MK.RU: автор «По полюшку» подаст в суд на Успенскую из-за авторских прав

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автор слов и музыки песни «По полюшку» Наталья Лапина готовит иск в суд на исполнительницу композиции Любовь Успенскую из-за нарушения авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке, пишет MK.RU. По словам Лапиной, Успенская поет ее хит на протяжении трех лет, не считая нужным платить отчисления за авторские права. Композитор отметила, что ей обидно из-за того, что певица зарабатывает деньги на ее музыке.

Никакого разрешения на исполнение песни «По полюшку» в новогоднем огоньке я Успенской не давала. Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав. Как автору мне обидно, что Успенская продолжает зарабатывать на песне «По полюшку» деньги, исполняя ее на всех концертах, а я от этого ничего не получаю, — заявила Лапина.

Лапина пояснила, что пыталась договориться с Успенской о выплате авторских гонораров, но та отказалась идти на компромисс. Композитор отметила, что могла бы написать для певицы новые хиты, но не станет этого делать.

Я бы Успенской продолжала писать, вы же видите, что за три года у нее не появилось ни одного большого хита. У меня есть много композиций, которые бы она могла исполнить. Но после такого ее отношения ко мне как к автору не хочу с ней связываться, — подчеркнула Лапина.

Ранее сообщалось, что Успенская спокойно приняла новость об иске, который подал на нее народный артист РФ Филипп Киркоров. Комментируя ситуацию, адвокат исполнительницы Елена Сенина подчеркнула, что Успенская отнеслась к этой ситуации с «чувством собственного достоинства».

Как уточнила Сенина, для певицы судебный иск стал незначительным событием. По словам юриста, исполнительница активно готовится к своему концерту в честь юбилея, а также записывает патриотические песни, чтобы внести свой вклад в помощь бойцам специальной военной операции.