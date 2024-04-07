Стало известно о временном объединении дуэта «Чай вдвоем» Mash: группа «Чай вдвоем» объединяется ради корпоративов

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Группа «Чай вдвоем»

Telegram-канал Mash сообщил, что группа «Чай вдвоем» решила объединиться ради корпоративов. По его информации, Денис Клявер и Стас Костюшкин поют вместе, чтобы заработать 4-5 млн рублей. Канал уточнил, что ценник разнится в зависимости от того, к кому из исполнителей обращаться.

По информации Mash, дуэт готов выступать лишь с хитами группы, Клявер выставляет ценник в 5 млн рублей, а Костюшкин в 4 млн рублей. Канал при это добавил, что по отдельности цена существенно меньше. Так, уточняется в публикации, корпоратив с Клявером обойдется в 900 тысяч рублей, а с Костюшкиным в 1,6 млн рублей.

Ранее Клявер рассказал, что песню «Нежная» участники дуэта создали вместе. Музыкант отметил, что у него был только первый куплет и не было припева, когда он позвонил коллеге, а тот быстро прислал ему слова к композиции, ставшей шлягером. Клявер продолжил, что после года сольных выступлений они решили вернуться на сцену дуэтом, поэтому нужна была новая песня. Именно ею и стала «Нежная».

До этого Костюшкин в шутку заявил, что звездная болезнь до сих лор с ним. После Костюшкин и Клявер вспомнили два эпизода, которые смогли связать со звездной болезнью.