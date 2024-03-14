Стало известно о возвращении Нагиева на телевидение 7days: Нагиев может стать одним из ведущих «Премии МУЗ-ТВ 2024»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в ближайшее время может вернуться на федеральные каналы. Предположительно, он станет одним из ведущих «Премии МУЗ-ТВ 2024». Отвечая на вопрос 7days, гендиректор канала Захар Бабин сказал, что участие Нагиева пока не утверждено. По его словам, под вопросом остается участие в проекте еще одной звезды.

Нагиев — уважаемая персона, он крутой, классный. У нас есть еще один ведущий под вопросом, поэтому я не буду раскрывать, будет ли Дмитрий Нагиев на премии, — сказал Бабин.

Нагиев проводил несколько предыдущих церемоний телеканала. Среди утвержденных участников премии такие звезды шоу-бизнеса, как Клава Кока, Владимир Маркона, Лера Кудрявцева и Лолита Милявская.

В 2023 году Нагиев вернулся к съемкам в кино. На экраны вышли фильмы «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Эскортница», а также сериал «Кино про бандитов» с его участием. В марте 2023 года артист появился на Первом канале. Он стал ведущим праздничного эпизода шоу «Две звезды. Отцы и дети». 1 января на федеральном канале также показали фильм «Свингеры» с Нагиевым в главной роли.

Ранее бывший солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин в эфире RuTube-шоу «Так сказать» рассказал, что актер и телеведущий Дмитрий Нагиев не может вернуться на телевидение из-за работы над четырьмя кинопроектами.