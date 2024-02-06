Стало известно о возможном расколе Disney на несколько компаний Reuters: инвесторы допускают разделение Disney на три компании

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Инвестор Blackwells Capital добивается пересмотра состава совета директоров компании Walt Disney с расчетом на то, что новое руководство проведет аудит активов и поможет «хладнокровно изучить все стратегические возможности», пишет Reuters. При этом не исключается, что в процессе оптимизации работы Disney разделят на три компании. Blackwells Capital на текущий момент владеет акциями компании на сумму порядка $15 млн.

Кандидаты могли бы помочь Disney хладнокровно изучить все стратегические возможности, включая потенциальное разделение компании на три подразделения, которые в конечном итоге могли бы стать самостоятельными публичными организациями, — сообщает агентство, ссылаясь на письмо Blackwells.

Ранее сообщалось, что Disney столкнулась с проблемами в вопросе сохранения эксклюзивных прав на использование персонажа Микки Мауса. Это означает, что персонах станет достоянием общественности, хотя авторство все равно останется за Disney.

Изначально эксклюзивные права на него действовали 56 лет, однако в 1976 году основатель студии Уолт Дисней в США пролоббировал новый закон об авторском праве, в связи с чем срок владения персонажем был увеличен до 75 лет. В 1998 году он протолкнул новые изменения в закон, в результате которых срок действия эксклюзивных прав был увеличен еще на 20 лет.