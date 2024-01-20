Знаменитый певец признался в любви к разведенной Кудрявцевой Певец Кай Метов признался в любви к разведенной Кудрявцевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Звезда 90-х, певец Кай Метов признался в любви к Лере Кудрявцевой, которая на днях перенесла развод с супругом Игорем Макаровым. В беседе с VOICE артист заявил, что во время проекта «Суперстар» телеведущая оказывала ему огромную поддержку. По его словам, именно Кудрявцева давала ему дополнительные силы.

Хочу признаться Лере в любви. Чувствовал от нее большую поддержку и теплоту во время проекта. Это давало мне дополнительные силы. Она человек публичный. Надо держаться и не показывать никому какие-то свои внутренние переживания, хотя они, безусловно, есть, — заявил Метов.

Вместе с тем он пожелал, чтобы телеведущая нашла себе достойного человека. Певец отметил, что до самого развода не осознавал, насколько серьезна ситуация.

О разводе Кудрявцевой стало известно 12 января. Телеведущая кратко описала ситуацию в своих социальных сетях. Из ее немногословной публикации стало ясно, что причиной расставания с супругом, брак с которым длился 11 лет, стал алкоголь. Она подчеркнула, что не хочет давать комментарии, и попросила ее по этому поводу не беспокоить.