Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова в Москве

https://static.news.ru/photo/2f50fe56-fcab-11ea-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов обручился спустя четыре месяца после развода. Новой избранницей музыканта, предположительно, стала дочь замминистра обороны Азербайджана Фатима Садыкова. Именно ей, как считают журналисты, посвятил свою новую песню под названием «Фатима».

Звезда эстрады и вице-президент Crocus Group не только снова обрёл любовь, но даже успел сделать девушке предложение и отпраздновать помолвку. По некоторым сведениям, мероприятие не было публичным. Оно якобы прошло в Москве, передаёт портал AzTimes.

Как сообщает Пятый канал, четыре месяца назад Агаларов расстался со второй женой, моделью Алёной Гавриловой. У них в браке родилась дочь Афина. Ещё двоих сыновей ему родила первая супруга — дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.

О причинах развода супруги не говорят, лишь однажды музыкант обмолвился, что каждый человек имеет право на личное счастье. И достичь его можно только при условии абсолютной свободы. Эмин добавил, что они с женой не захотели выглядеть глупо и имитировать семейную жизнь.

Примечательно, что уже после развода Лейла Алиева удочерила девочку по имени Амина. Её Эмин считает своей дочерью и заботится о ней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Алёна Гаврилова переживает тяжёлое время. По её словам, разрыв с Эмином стал для неё полным шоком.