Стало известно о состоянии Цыгановой после обморока у стен Кремля Вадим Цыганов сообщил об улучшении состояния его супруги после обморока у Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вика Цыганова

Самочувствие певицы и актрисы Вики Цыгановой, которая накануне упала в обморок у стен Кремля, значительно улучшилось, сообщил Daily Storm ее муж Вадим Цыганов. По словам продюсера, у артистки произошел нервный срыв из-за действий охранников, которые помешали ей вручить подарки детям из Донбасса.

Вика сейчас себя чувствует намного лучше. Это был, может быть, даже не обморок, а состояние, когда сдают нервы. Рядом [на улице] стояла скорая, но она даже не подошла [к певице]. Мы дали ей таблеточку. Все нормально. Я очень рад, что Вика быстро восстанавливается. Не дождетесь, как говорится! — рассказал Цыганов.

Он объяснил, что охрана в начале мероприятия по неизвестной причине начала выводить гостей из зала. По словам продюсера, его супруга из-за этого сильно перенервничала и упала в обморок.

К сожалению, меня там не было. Я бы морду набил этим охранникам! Когда идет по отношению к детям агрессия, крик... У Вики наступил нервный срыв. Это безумие, когда охрана выгоняет народ, как скотов, выключая свет, крича, что ваше время кончилось, — сказал мужчина.

Цыганов ранее рассказывал, что на мероприятии присутствовал академик Александр Дерябин, который просил дать возможность порадовать детей, но охрана была непреклонна. Мужчина добавил, что его супруга пришла с благой целью, хотела порадовать детей и сказать им теплые слова. Однако, продолжил Цыганов, все получилось «по Шапокляк».