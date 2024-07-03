Стало известно о состоянии Александра Панкратова-Черного Супруга Панкратова-Черного опровергла сообщения о госпитализации артиста

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Панкратов-Черный

Канал «360» опроверг информацию, что народный артист России Александр Панкратов-Черный был госпитализирован в московскую больницу после того, как потерял сознание из-за жары. Его супруга Юлия Монахова заявила изданию, что мужчина чувствует себя нормально.

Пожалуйста, не читайте желтуху. У Александра Васильевича все абсолютно нормально, — сказала жена актера.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Панкратов-Черный два дня провел в больнице в Москве, так как потерял сознание и его доставили в реанимацию. Также Mash рассказывал, что Панкратов-Черный списал плохое самочувствие на нервы и переутомление, но обследование показало поражение мелких кровеносных сосудов мозга. Кроме того, по данным канала, образование в печени, которое было обнаружено у актера в феврале, почти не изменилось — предполагается, что это доброкачественная опухоль.

В феврале в Московском театре эстрады отменили спектакль с участием Александра Панкратова-Черного. Причиной стала травма — перелом ребер. Артист получил ее, когда поскользнулся на гастролях в Норильске. Сначала он не придал травме значения, однако затем ему стало трудно дышать и он обратился в больницу.