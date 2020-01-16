https://static.news.ru/photo/9da07b82-3845-11ea-ac05-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Стали известны подробности первого брака мужа Лолиты с 65-летней женщиной. Выяснилось, что Дмитрий Иванов, который был младше своей избранницы на 21 год, заключил с ней фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство. Об этом рассказали родственники москвички, отметив, что её уже три года нет в живых.

Умерла три-четыре года назад. Фактически замужем она была лишь однажды и рассталась с мужем в 1980 году, развод оформили через три года. А с Дмитрием... Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте, — пояснили они в интервью KP.RU.

Женщина проживала в районе Раменки. При заключении брака она оформила брачный контракт, согласно которому Иванов не мог претендовать на её имущество. Спустя три месяца супруги оформили развод. По всей видимости, брак был нужен мужчине лишь для того, чтобы стать обладателем российского паспорта.

Любопытно, что раньше гражданство РФ иностранцы получали лишь спустя три года в браке, но потом было подписано соглашение, которое для граждан Белоруссии сократило этот срок до трёх месяцев. Думаю, Иванов этим воспользовался, — заявил звёздный адвокат Сергей Жорин.

По словам Жорина, муж никогда не рассказывал Лолите о своей женитьбе на «старушке». Этот факт всплыл из биографии Иванова только во время бракоразводного процесса со звездой. В связи с этим Жорин намерен подать заявление в управление по вопросам миграции ГУ МВД Москвы о проведении проверки.

Будем надеяться, что правоохранительные органы выяснят, насколько законно им было получено гражданство РФ, — заключил юрист.

О расставании с супругом Милявская сообщила в июле. До процедуры официального расторжения их союза пара дошла лишь несколько месяцев спустя. Однако суд отказался расторгнуть брак. Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза, писал NEWS.ru.