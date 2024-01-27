Стало известно о скорой депортации участников «Би-2» из Таиланда Генконсул РФ в Пхукете Соснов заявил, что участников «Би-2» ждет депортация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Участников группы «Би-2», которых арестовали на Пхукете за выступления без разрешения на работу, в ближайшее время этапируют в Центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке, заявил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. По его словам, которые передает РИА Новости, музыкантов ждет депортация из страны.

Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации, — сообщил Соснов.

Дипломат подчеркнул, что пять из семи арестованных музыкантов «Би-2» являются гражданами России. Еще два артиста, по словам Соснова, въехали в страну по паспортам Австралии и Израиля.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что участников «Би-2» задержали в Таиланде после обращения генконсульства РФ. Российские дипломаты попросили местные власти детально изучить документы музыкантов. Впоследствии суд Пхукета приговорил артистов к штрафу в размере $665 (по $95 с каждого) за проведение концертной деятельности без специального разрешения.