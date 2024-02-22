Стало известно о серьезной болезни Гарика Харламова Харламов заболел пневмонией за неделю до дня рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Харламов

Комик Гарик Харламов сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что за несколько дней до своего дня рождения заболел пневмонией. По словам артиста, он переохладился, «выбегая полураздетым на мороз». Харламов отметил, что на время болезни некоторые развлекательные программы будут выходить без его участия.

Столкнулся с малоприятной штуковиной, называется пневмония. Уже неделю лежу на больничном и еще столько же лежать. Второй год подряд перед днюхой такая ситуация... Но пневмония первый раз в жизни, поэтому, ребята, берегите здоровье, не выбегайте полураздетые на мороз, если начали кашлять, идите проверяйтесь сразу. Сейчас очень частая эта история, — написал Харламов.

Ранее российская актриса Екатерина Ковальчук, известная зрителям по сериалам «Беспринципные» и «Министерство», рассказала о больших переменах в жизни, намекнув на расставание с Харламовым. Артистка опубликовала запись в соцсетях в честь своего 31-летия и заявила, что родилась заново. Актриса пожелала себе легкого пути на новом этапе жизни. Она сопроводила запись видеороликом, снятым на Гавайях.

Харламов и Ковальчук впервые появились на публике летом 2021 года. Тогда они вместе посетили матч между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге. До этого Харламов семь лет прожил в браке с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее Харламов в эфире шоу «Натальная карта» сообщил об отсутствии у него любимой девушки. После слов ведущей о том, что ему нужна красивая подруга с характером, юморист заявил, что при встрече сразу узнает ее. Когда же она извинилась перед Ковальчук, Харламов заметил, что извиняться не перед кем и спутницы у него нет.