https://static.news.ru/photo/a3592882-d6cd-11e9-82a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giovanni Guarino/imageBROKER.com/Global Look Press

Журналисты узнали о самом дорогостоящем подарке на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова.

По данным журнала « Стархит », им стал фарфоровый сервиз за 1,1 млн рублей, который молодожёны заказали у гостей праздника.

Как отмечают СМИ, новобрачные практично подошли к вопросу подарков, попросив у своих друзей предметы интерьера для их будущего жилища в Подмосковье. Среди подаренного — сплошь эксклюзивные и винтажные вещи. К примеру, старинный ковёр за 400 тысяч рублей и панно из Etro Home Interiors за 316 тысяч. Ксении и Константину преподнесли также элитный набор итальянского постельного белья, который, по самым скромным подсчётам, может стоить 615 тысяч рублей.

Свадьба светской львицы и театрального режиссёра прошла 13 сентября в столице. На торжество были приглашены около 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Ведущим свадьбы был Игорь Верник, писал News.ru.