Журналисты узнали о самом дорогостоящем подарке на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова.
По данным журнала «
Как отмечают СМИ, новобрачные практично подошли к вопросу подарков, попросив у своих друзей предметы интерьера для их будущего жилища в Подмосковье. Среди подаренного — сплошь эксклюзивные и винтажные вещи. К примеру, старинный ковёр за 400 тысяч рублей и панно из Etro Home Interiors за 316 тысяч. Ксении и Константину преподнесли также элитный набор итальянского постельного белья, который, по самым скромным подсчётам, может стоить 615 тысяч рублей.
Свадьба светской львицы и театрального режиссёра прошла 13 сентября в столице. На торжество были приглашены около 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Ведущим свадьбы был Игорь Верник, писал News.ru.