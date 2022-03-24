Стало известно о роскошных особняках покинувшей РФ Веры Брежневой в Италии

Уехавшая в Италию Вера Брежнева может находиться в одном из двух роскошных особняков, владелицей которых она является. Певица призналась, что уже месяц находится на юге Европы, а не в Польше, как думали раньше, и волонтёрит там в пользу земляков, пишет KP.RU.

Заработавшая миллиона в России экс-солистка группы «ВИА Гра» может скрываться от украинских событий в шикарном доме на модном курорте Форте-дей-Марми или на вилле в приватном дорогостоящем районе в окрестностях озера Гарда, который находится в полутора часах от Милана.

В Италии артистка находится с младшей дочерью, её старшая дочь благополучно живёт в США. Италию Брежнева выбрала не случайно — именно там в 2015 году состоялась её тайная свадьба с Константином Меладзе. Также певица не раз делилась в соцсетях кадрами из особняка в Форте-дей-Марми.

Ремонт в особняке выполнен в белых тонах, в доме есть большие арки и много света. Брежнева любит фотографироваться на террасе и гулять в своих оливковых садах. По приблизительным оценкам, каждая вилла уроженки Днепродзержинска стоит от двух миллионов евро.

Ранее певица Вера Брежнева заявила, что покинула Россию и якобы занимается волонтёрской деятельностью в Польше. Бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала несколько роликов в соцсетях со склада в Люблине, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев.