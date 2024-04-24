Стало известно о реакции Пугачевой на возможный статус иноагента в России Пугачева заявила, что ей безразличны угрозы о присвоении статуса иноагента

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева впервые в публичном поле высказалась о возможном присвоении ей статуса иноагента и лишении имущества. В разговоре с музыкальным критиком Артемием Троицким (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Примадонна заявила, что с интересом наблюдает за тем, как враги пишут ей потрясающую биографию, передает «7 дней».

По мнению певицы, все происходящее можно назвать не иначе чем драмой жизни. Пугачева отметила, что ее завораживает история, а не вещи, поэтому она не боится получить статус иноагента или потерять недвижимость в России. Она заверила, что все прозвучавшие в ее адрес угрозы ей безразличны.

Троицкий подчеркнул, что певица вопреки слухам о туре не планирует возвращаться на сцену, но выпускать новые песни время от времени будет.

Ранее Илья Саглиани сообщил, что Пугачева намерена стать единоличным владельцем замка в подмосковной деревне Грязь. По его данным, визит артистки в Москву запланирован на конец июня. Примадонна намерена переписать дом на себя. Продюсер считает, что Пугачева хочет исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента.

В свою очередь телеведущая и подруга Пугачевой Кира Прошутинская рассказала, что артистке непросто дается заграничная жизнь. Она предположила, что Примадонне не хватает общения с близкими людьми.