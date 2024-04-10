Стало известно о реакции первой жены Кунгурова на его смерть Первая жена Кунгурова рассказала, что не верит в его самоубийство

Стало известно о том, как первая супруга оперного певца Евгения Кунгурова Наталья Троицкая отреагировала на его смерть. Певица Ирина Дрокова в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» рассказала, что говорила с ней практически сразу после трагедии. По ее словам, женщина не верит в самоубийство Кунгурова.

Когда случилась эта трагедия, я написала его первой жене Наталье. Она меня потрясла. Она была такая открытая, жила Евгением, творчеством. Благодаря ей, конечно, во многом так произошло, что он набирал известность. Мы с Наташей долго-долго говорили, вспоминали, — рассказала певица.

В беседе Дрокова поинтересовалась у Троицкой, верил ли Евгений в Бога и относил ли себя к верующим людям.

И Наташа, с которой Евгений был 10 лет, говорила только самые добрые слова. Она сказала, что просто не верит в это, — подчеркнула она.

Тело артиста обнаружили 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Отец Кунгурова Виктор рассказал, что его сын постоянно болел. По его словам, это была не депрессия, другое заболевание нервного характера.

Певец Сергей Пенкин заявил, что у Кунгурова были проблемы с алкоголем, но незадолго до своей смерти он закодировался и начал вести здоровый образ жизни.