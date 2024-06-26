Стало известно о проблемах Вайкуле с фестивалем в Юрмале KP.RU: Вайкуле продала не больше 10% билетов на свой фестиваль в Юрмале

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

На трехдневном фестивале певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет через месяц в Юрмале, занято около 30% концертного зала, сообщает KP.RU. При этом отмечается, что «по-настоящему» продано не больше 10% билетов.

Продано по-настоящему не больше 10% билетов. В конце (как в прошлом году) существенные остатки билетов раздадут бесплатно, чтобы не было пустых мест, — пояснил изданию местный блогер.

Он добавил, что на второй день фестиваль может посетить Алла Пугачева и даже что-то спеть. Однако, считает блогер, этот слух могли пустить специально, чтобы увеличить продажи билетов.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли видео, опубликованное Вайкуле, на котором она пригласила поклонников посетить концерт с участием украинских исполнителей. Комментаторы считают «букет красавиц» с Украины страдающим русофобией. Также пользователи сравнивают анонсированное Вайкуле мероприятие с «настоящим шабашем».

Из опубликованного Вайкуле видео следует, что в Юрмале выступят Настя Каменских и Надя Дорофеева. При этом одна исполнит песню на испанском, а другая на русском языке.

Ранее лауреат Государственной премии СССР актриса Елена Борзова рассказала, что Пугачева благодаря своим связям смогла устранить конкуренток, певиц, которые были не менее талантливы, чем она. Лайма Вайкуле, в свою очередь, по мнению Борзовой, добилась успеха благодаря умению «дружить» с Пугачевой.