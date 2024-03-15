Стало известно о проблемах Харламова с ФНС SHOT: ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Харламов

Telegram-канал SHOT сообщает, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета компании резидента и ведущего Comedy Club Гарика Харламова. Речь идет о его сервисе доставки еды и напитков «Здрасьте, приехали!».

Это может привести к закрытию предприятия. По данным канала, компания открылась два года назад, ее директором стала сводная сестра шоумена Алина Малания.

Отмечается, что только в пошлом году «Здрасьте, приехали!» перенесла ряд проверок. При этом, компания так и не смогла предоставить налоговую декларацию, что и стало толчком к ликвидации предприятия. В ближайшее время оно может быть закрыто.

При этом, у Харламова остается бизнес по производству хот-догов. Этот проект звезда Comedy Club открыл годом ранее - в сентябре 2021 года.

Ранее Федеральная налоговая служба России заблокировала счета журналиста «Настоящего времени» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов и нежелательных организаций) Андрея Лошака (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает RT со ссылкой на данные ведомства. Ему запретили проводить финансовые операции в банке «Точка» ФК «Открытие».