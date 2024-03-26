Стало известно о подготовке Пугачевой к большому концерту Певец Мисин: Пугачева готовит большой концерт к своему 75-летию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Алла Пугачева готовит большой концерт к своему 75-летию, рассказал певец и композитор Андрей Мисин в беседе с «Экспресс Газетой». По его словам, вероятнее всего, выступление состоится в Израиле. Примадонна, добавил музыкант, хочет хотя бы ненадолго вернуться к зрителю.

Она готовится к 75-летию (15 апреля. — NEWS.ru), очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю. Только что выпустила альбом из 15 песен — там и старые, и новые композиции. Но далеко не все их приветствуют: для многих те, кто уехал, больше не существуют, — рассказал Мисин.

По словам певца, Пугачева считает, что она свободный человек и может делать переезжать, куда захочет. Говоря о воспитании ее детей, Гарри и Лизы, Мисин отметил, что Примадонне в этом помогают няни.

Известно, что Пугачева до сих пор не прокомментировала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Продюсер Иосиф Пригожин признался, что шокирован молчанием певицы. Он напомнил, что Примадонна должна подавать пример и быть образцом. Кроме того, продюсер вспомнил прошлые заявления певицы, в которых та говорила, что она в России «одна такая».