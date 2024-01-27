Брэда Питта впервые заметили на публике после подтяжки лица Британский хирург Беттеридж: Брэд Питт сделал круговую подтяжку лица

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брэд Питт

Специалист по пластической хирургии из Великобритании Джонни Беттеридж предположил, что голливудский актер Брэд Питт сделал подтяжку лица, сообщает Daily Mail. В набирающем популярность в соцсетях видео хирург рассказал, что на это указывают снимки с артистом.

Беттеридж сравнил фотографии актера в 2020 и 2023 годах. Он указал, что у Питта появился шрам на ухе, который может свидетельствовать о факте проведения операции по круговой подтяжке лица. Стоимость такого хирургического вмешательства составляет около $130 тысяч, или почти 12 млн рублей.

Нормальные признаки старения на первом снимке — глубокие морщины, потеря объема в области глаз и середины лица, немного обвисшая кожа в нижней части лица. В прошлом году он выглядел гораздо моложе, — объяснил врач.

Ранее Инстасамка рассказала, что с 2021 года не могла нормально дышать носом. По ее словам, причиной затруднений послужили филлеры. Певица отметила, что на приеме у врача-остеопата, которая ранее работала косметологом, ей помассировали участки лица под глазами и после нескольких таких процедур нос начал дышать. До этого момента ей постоянно приходилось пользоваться назальными каплями, эффект от которых длился до получаса.