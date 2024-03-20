Стало известно о первой «отмене» Кологривого после дебоша в ресторане Mash: Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий» 31 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Telegram-канал Mash сообщил, что Никита Кологривый не примет участия в гала-концерте «Жванецкий», который состоится 31 марта в «Барвиха Luxury Village». По информации канала, билеты на мероприятие стоили от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, однако менеджер артиста сам позвонил организаторам и попросил вычеркнуть актера из списков.

Канал уточнил, что такое решение было принято на фоне дебоша актера в новосибирском баре. По его информации, агенты Кологривого решили перестраховаться.

Mash добавил, что актера уже убрали со многих афиш, однако его фотографию все еще можно найти на сторонних агрегаторах. При этом в публикации говорится, что многие поклонники Кологривого приобретали билеты на концерт именно из-за него.

Ранее агент Кологривого подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ. Произошедшее, однако, засняли камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что артист неоднократно вступает в драки с посетителями и сотрудниками заведения.