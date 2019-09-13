Известный российский рэпер Тимати задолжал Федеральной налоговой службе страны около шести миллионов рублей. Проблемы связаны с бизнесом музыканта в сфере торговли одеждой.
Московский межрайонный отдел судебных приставов пытается с 2018 года взыскать денежные средства. По предварительным данным, ФНС прибегала к блокировке счетов компаний, выпускающих одежду, пишет
Ранее News.ru сообщал, что член участкового избиркома Пресненского района с правом решающего голоса Михаил Блинов обратился в Центральную избирательную комиссию с жалобой на клип Тимати и Гуфа на песню «Москва». По его мнению, выход видео в день тишины нарушил законодательство.