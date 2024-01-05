Стало известно о госпитализации отца Меладзе Собчак сообщила о госпитализации отца Валерия Меладзе

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» о госпитализации отца певца Валерия Меладзе из-за последствий коронавируса. Она написала, что 90-летний Шота Меладзе находится без сознания в одной из клиник Подмосковья. По ее словам, артист отменил все ближайшие концерты из-за тяжелого состояния родственника.

По нашим данным, 90-летний Шота Константинович Меладзе находится без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Причина — последствия коронавируса. Валерий сразу же прилетел с гастролей, он все время с отцом, — сообщила Собчак.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Меладзе погасил все долги перед Федеральной налоговой службой на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. По его информации, певец не был на мероприятии, однако решил перестраховаться. Отмечается, что артист выплатил почти 1,8 млн рублей.

До этого «Ветераны России» предложили лишить Меладзе авторских выплат за прослушивание его песен в РФ. Общественники заявили, что вырученные с этого деньги можно направить в пользу государства, в частности на поддержку участников специальной военной операции на Украине.