Стало известно о госконтракте сестры Валерия Меладзе Сестра Валерия Меладзе может устроить концерт Мари Краймбрери в Оленегорске

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Сестра грузинского певца Валерия Меладзе Лиана впервые за два года получила госконтракт в России на сумму 5,4 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, за эти деньги предпринимательница может привезти певицу Мари Краймбрери в город Оленегорск 31 августа. Договор с Лианой Меладзе заключил местный Центр культуры и досуга «Полярная звезда», говорится в сообщении.

Mash ссылается на документ, в котором прописаны условия контракта. В нем говорится, что артист уже получил 50% от суммы гонорара за выступление. Также в договоре указано, что деньги были выплачены из местного бюджета. По данным канала, Мари Краймбрери уже работала с Лианой Меладзе в рамках госконтракта в 2022 году на Дне Чехова. Тогда за ее выступление из бюджета заплатили 2 млн рублей, отмечает паблик.

В апреле в Сети опубликовали райдер певца Валерия Меладзе. Согласно ему, сумма гонорара артиста за выступление в Москве составляет €120 тысяч (около 12 млн рублей). Однако сам исполнитель пока не анонсировал концерты на территории РФ.

Позже своим мнением о возможном возвращении Меладзе на российскую сцену поделился продюсер Иосиф Пригожин. По словам медиаменеджера, певец продолжает пользоваться любовью и востребованностью у россиян. Пригожин добавил, что считает братьев Константина и Валерия Меладзе потрясающим творческим тандемом.