Стало известно о долге Киркорова в миллионы рублей за ремонт особняка

Поп-исполнитель Филипп Киркоров задолжал строителям за ремонт своего дома около 2,1 млн рублей. Долг у артиста образовался после участия в передаче «Идеальный ремонт» в 2018 году.
Правилами программы предусматривалось, что в доме героя выпуска делается ремонт, который оплачивается за счёт средств телешоу. Но передача с Киркоровым вызвала шквал критики, так как зрители посчитали, что звёздный участник сам в состоянии оплатить себе ремонт. Создатели передачи согласились с этими доводами, и часть расходов перешла на артиста.
Подрядчик «Идеального ремонта» выполнил работы на общую сумму в 10 млн рублей,
Как сообщал NEWS.ru, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов обрушился с критикой на певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые демонстрируют свою роскошную жизнь. Он считает, что непозволительно так жить, когда простые люди живут бедно. Их поведение, по мнению Соседова, говорит о плохом воспитании.