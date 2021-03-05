Стало известно о долге Киркорова в миллионы рублей за ремонт особняка

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Поп-исполнитель Филипп Киркоров задолжал строителям за ремонт своего дома около 2,1 млн рублей. Долг у артиста образовался после участия в передаче «Идеальный ремонт» в 2018 году.

Правилами программы предусматривалось, что в доме героя выпуска делается ремонт, который оплачивается за счёт средств телешоу. Но передача с Киркоровым вызвала шквал критики, так как зрители посчитали, что звёздный участник сам в состоянии оплатить себе ремонт. Создатели передачи согласились с этими доводами, и часть расходов перешла на артиста.

Подрядчик «Идеального ремонта» выполнил работы на общую сумму в 10 млн рублей, пишет издание «Октагон» со ссылкой на источник в суде. В стоимость вошли ремонт бассейна, театра и мини-Диснейленда. При этом Киркоров заплатил только 2,34 млн рублей, после чего фирма-подрядчик подала в суд на артиста с требованием выплатить оставшиеся 2,1 млн рублей.

Как сообщал NEWS.ru, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов обрушился с критикой на певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые демонстрируют свою роскошную жизнь. Он считает, что непозволительно так жить, когда простые люди живут бедно. Их поведение, по мнению Соседова, говорит о плохом воспитании.