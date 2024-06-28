Стало известно о долгах бизнеса известного продюсера перед ФНС «Газета.Ru»: кафе Фадеева «У Дяди Макса» задолжало ФНС 140 тысяч рублей

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Максим Фадеев

Издание «Газета.Ru» сообщает, что кафе «У Дяди Макса», принадлежащее продюсеру и композитору Максиму Фадееву, задолжало Федеральной налоговой службе 140 374 рубля. По данным Telegram-канала «Звездач», ресторан Фадеева является убыточным.

Так, пишет канал, по итогам прошлого года кафе ушло в минус на 3,9 млн рублей. Тем не менее, говорится в публикации, Фадеев в 2023 году зарегистрировал товарный знак «Попой-ка», чтобы в будущем открыть одноименный караоке-клуб.

Ранее СМИ сообщили, что налоговая служба начислила новый долг блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). По версии источника, в мае блогеру уже назначали 20 млн, тогда она их выплатила. Но теперь ей дополнительно начислили 12 млн рублей.

Также Федеральная налоговая служба заблокировала счета журналисту и блогеру Майклу Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который покинул Россию в 2021 году в связи с «политической ситуацией в стране». У Наки в России остался незакрытый бизнес, оформленный через индивидуальное предпринимательство. По данным СМИ, по нему у блогера накопился долг в размере 97 804 рублей.

Кроме того, Telegram-канал SHOT писал, что налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова. По информации канала, они заморожены с 13 июня из-за долга перед ФНС — 144,8 млн рублей.