Стало известно, о чём будет говорить Заворотнюк на шоу Малахова

https://static.news.ru/photo/cbe10bec-2c32-11eb-b1c9-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В съёмках программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым приняли участие актриса Анастасия Заворотнюк и её коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов. Об этом сообщил один из друзей актёра.

Согласно последней информации, во время съёмок выпуска с Заворотнюк в павильоне также должен появиться и Сергей Жигунов. Он поздравит свою бывшую возлюбленную с успехом в борьбе с онкологией и вручит актрисе букет цветов. Далее Заворотнюк и Жигунов расскажут зрителям об их несостоявшейся свадьбе и расставании, передаёт Popcake.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала о планах Заворотнюк вернуться к актёрской деятельности. Сейчас «прекрасная няня» регулярно выходит на прогулки, правда, гуляет во дворе загородного дома, чтобы не попасть в объектив телекамер. Заворотнюк настроена позитивно, но перед возвращением на сцену ей придётся пройти реабилитацию. Калашникова подчеркнула, что артистка сильно изменилась внешне.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

Ранее NEWS.ru писал, что третья беременность Заворотнюк породила множество слухов и домыслов. Так, в откровенном интервью артистка всё-таки обмолвилась о рождении своего третьего ребёнка.