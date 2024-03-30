Стало известно о безуспешных попытках Петрова продать «любовное гнездышко» SHOT: актер Петров безуспешно пытается продать квартиру по цене ниже рыночной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Петров

Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Александр Петров вынужден снижать цену на квартиру, так как люди отказываются ее покупать из-за странной планировки. По информации канала, в апартаментах он жил со своей бывшей возлюбленной Стасей Милославской, однако после расставания и свадьбы с Викторией Антоновой он решил продать недвижимость.

SHOT уточнил, что актер готов продать «любовное гнездышко» за 54 млн рублей, при этом средняя цена на похожие квартиры достигает 63 млн рублей. По данным канала, площадь двухуровневых апартаментов составляет 131 кв. м., она находится в ЖК бизнес-класса. В публикации уточняется, что квартира продается вместе с мебелью, техникой, а также эксклюзивной картиной, которую Милославская привезла Петрову из Италии.

По информации канала, потенциальных покупателей отталкивает не только странная планировка, частью которой являются очень низкие потолки, но и статус апартаментов. SHOT уточнил, что в этом случае в квартире прописаться нельзя. В публикации отмечается, что сам Петров там сейчас не живет, однако раз в неделю туда приходит домработница.

Как сообщалось ранее, Петров попал из поля зрения СМИ после свадьбы с Антоновой. При этом в середине февраля Петров вместе с женой уехал на уик-энд за границу. В планах у пары было посещение нескольких городов. Пара делилась снимками с пеших прогулок.