Стало известно, на чьем автомобиле Кологривый уехал из спецприемника «Сиб.фм»: Кологривый уехал из спецприемника на авто новосибирского бизнесмена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита

Издание «Сиб.фм» сообщило, что актер Никита Кологривый уехал из спецприемника в Новосибирске на автомобиле местного бизнесмена. По информации портала, речь идет о владельце некой аутсорсинговой компании и организации по продаже розничного пива. Издание добавило, что выручка одной из его фирм в 2022 году составила 6,7 млн.

«Сиб.фм» добавил, что автомобиль Land Cruiser 200 с Кологривым в салоне с большой скоростью уехал от журналистов. По информации издания, в этот же день водитель нарушил скоростной режим и получил штраф.

Кологривый вышел из изолятора временного содержания 27 марта после семи суток ареста, которые получил за пьяный дебош в новосибирском баре. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и сразу уехал на затонированной машине.

Известно, что актер устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. 22 марта суд отказался продлевать арест до 15 суток. Сам Кологривый отметил, что считает семидневный арест слишком жестоким наказанием за его проступок. При этом после первого дня отбытия срока ареста он радовался, что смог выспаться, а на втором заседании суда он жаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа.