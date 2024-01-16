Стало известно, куда пропал звезда «9 роты» Константин Крюков Звезда «9 роты» Константин Крюков активно снимается в кино после перерыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Крюков

Супруга звезды фильма «9 рота» Никиты Крюкова Алина опубликовала в соцсетях фотографию с ребенком от актера. NEWS.ru выяснил, где сейчас играет артист и как он живет после смерти своей матери Алены Бондарчук и бабушки, актрисы Ирины Скобцевой.

В 2009 году мать Крюкова обнаружила уплотнение в груди и уехала лечиться в Израиль. Скобцева считала, что причиной онкологии у ее дочери стал стресс из-за брака с продюсером Евгением Морозовым. Курс химиотерапии не помог матери актера, и она скончалась в ноябре 2009 года. Спустя 10 лет умерла бабушка актера Ирина Скобцева, с которой Крюков также был очень близок.

Уход близких стал настоящим ударом для Крюкова. С момента смерти бабушки актер почти не делился подробностями личной жизни и не появлялся на интервью, а зимой 2022 года даже перестал вести соцсети. Первое его появление на публике после долгого перерыва состоялось в ноябре 2022 года, когда Крюков посетил премьеру сериала «Оффлайн».

Крюков имел сложные отношения с первой женой Евгенией Варшавской, в браке с которой в 2007 году родилась дочь Юлия. Со временем он смог наладить общение, чтобы принимать участие в жизни наследницы.

В 2013 году Крюков женился во второй раз. Избранницей актера стала Алина Алексеева, которая пришла устраиваться ассистенткой к актеру. Спустя десять лет брака стало известно, что жена Крюкова беременна, хотя пара тщательно скрывала интересное положение женщины от общественности. У пары родилась дочь, имя которой семья пока не раскрывает.

Сейчас Крюков продолжает сниматься в кино. В 2022 году в свет вышли такие его работы, как «Без правил», «Наследие» и «Хитровка. Знак четырех», а также сериал «Красный Яр», в котором актер исполнил главную роль. В 2023 году зрители увидели любимого артиста в сериалах «Сансара» и «Открытый брак».

Ранее стало известно, что народный артист Российской Федерации Владимир Ильин почти победил онкологию. Артист проходил лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии.