Стало известно, куда Киркоров отправился на заработки после отмены в России Woman: после отмены концертов в России Киркоров выступит в Дубае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал Woman.ru пишет, что народный артист России Филипп Киркоров даст несколько выступлений в Дубае на фоне отмены его концертов на родине. По информации издания, 6 января у артиста запланировано шоу в месте Chalet Berezka.

Как сообщает Woman.ru, Киркоров будет давать концерт вместе с шансонье Михаилом Шуфутинским. Портал уточил, что незадолго до скандала с «голой» вечеринкой певцы записали совместную песню, которую представят публике в Дубае.

Ранее стало известно, что Киркоров потерял 50 млн рублей из-за «отмены» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Его вырезали из «Голубого огонька», «Песни года», «Зимнего Show» и «Ночи сбывшихся надежд». Эти шоу должны были принести ему 30 млн рублей. Помимо этого, артист должен был дать концерты, за которые получил бы 20 млн рублей. Есть вероятность, что несколько выступлений, запланированных на январь, тоже не состоятся (еще 10 млн рублей).

Также после скандала российский исполнитель сделал себе две татуировки. 3 января сообщалось, что музыкант набил себе жука-скарабея на тыльной стороне ладони. Изображение приносит удачу своему владельцу и символизирует перерождение и просветление. Через несколько дней выяснилось, что на пальцах руки Киркорова появилось еще слово king («король»).